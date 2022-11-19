GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Gomis ve Seferovic kıyası! "Vazgeçilecek isim..."
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, "Dünya Kupası'nda iyi oynarsa kendini yetiren vitrine çıkarabilir. Kötü ve eksik bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın hazırlandığı bir döneme denk geldi ve biz onu verimsiz gibi gördük. G.Saray o oynarken topu oraya getiremiyordu. Hemen vazgeçilecek bir oyuncu değil. Vazgeçilecekse Gomis'ten vazgeçilmeli" ifadelerini kullandı.
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