GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Canlı yayında son durumu açıkladı! "Luyindama Cimbom'a dönecek mi?"
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'dan kiralık olarak gönderilen Luyindama hakkındaki son durumu paylaştı. Özcan, "Taawon'da artık Luis Campos'un bağlatılı olduğu teknik direktör yok. Luis Campos da yok artık. Bu da ciddi bir tereddüt oluşturuyor. Benim temennim bu satın alma opsiyonunun kullanılması çünkü artık Galatasaray'ın Luyindama'ya ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.
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