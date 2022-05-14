GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Canlı yayında flaş sözler! "G.Saray'ın en önemli sorunu..."
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Luis Campos'a gelene kadar Galatasaray'ın daha büyük sorunları var. Camia içinde savaş hali var. Bence Galatasaray'ın en önemli sorunu bu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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