GALATASARAY HABERİ - Nevzat Dindar: Marcao, Nelsson ve Kerem’e resmi teklif gelmiş değil
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirdi. Dindar, sarı-kırmızılı kulübün yıldız oyuncuları Marcao, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu’na henüz gelen bir resmi teklif olmadığını ifade etti. İşte sarı-kırmızılı takımın transfer gündemi… (GS spor haberi)
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