GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Canlı yayında o gerçeği açıkladı! "Marcao gitmek istiyor"
Transfer döneminin başlamasına rağmen gerek seçim atmosferi gerekse teknik direktörün yeni belirlenmesinden dolayı Galatasaray, henüz transfer açıklamadı. Başkan Dursun Özbek, daha önce yaptığı açıklamayla takımdan kimsenin satılmayacağını ve üstüne transfer yapılacağını ifade etmişti. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. Özcan, "Marcao şu an piyasa değeri olarak maksimum seviyesinde. Sevilla net şekilde masada. Tahminimce Sevilla 15 milyon Euro'ya çıkar. Marcao'da gitmek istiyor." şeklinde konuştu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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