GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan transfer sözleri!
Teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, bu koltuğa Okan Buruk'u getirdi. Sarı-kırmızılı takım başkan Dursun Özbek'in katılımıyla 48 yaşındaki çalıştırıcıya imza töreni düzenledi. Başkan Özbek, "Bu yüce görevde Okan Hoca'ya ve ekibine sonsuz başarılar diliyorum." ifadelerini kullanırken; teknik direktör Okan Buruk ise, "Tüm oyuncularımı görmek istiyorum. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Forvete de bir takviye yapabiliriz." şeklinde konuştu. İşte basın toplantısının tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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