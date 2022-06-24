GALATASARAY HABERİ: Flaş Dursun Özbek sözleri! "İyi bırakmıştı geldi enkaz devraldı"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu. Dindar, "Dursun Özbek'e hep kötü miras denk geliyor. İyi bıraktı, geldi enkaz devraldı. 46 futbolcu var. Galatasaray'ın 46 tane oyuncusu olduğuna inanır mısınız ya?" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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