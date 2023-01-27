GALATASARAY TRANSFER HABERİ: O isim hakkında çarpıcı sözler! "Takımdan ayrılırsa..."
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Aktan, "Değerini buluyorsa her oyuncu satılabilir. Dubois giderse bir sağ bek almanıza bile gerek yok. Kerem de Nelsson da fiyatını bulursa gider" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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