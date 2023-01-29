GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan İstanbul'da!
Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Sassuolo'da forma giyen milli stoper Kaan Ayhan'a kavuştu. 28 yaşındaki oyuncu, imzayı atmak için İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler. | Galatasaray haberleri
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