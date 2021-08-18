Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Marcao sözleri

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Randers ile oynayacağı mücadele öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, ""7 Eylül'e kadar transferle ilgili tasarruflarımız olacağını zaten söylemiştim. Futbol dinamik bir oyun. Biz hiç kimsenin deklarasyonu ya da baskısıyla hareket etmeyiz. İşin teknik kısmını ben konuşurum, idari kısmını yönetim konuşur ve son kararı başkan verir. Şu an Marcao'nun yerine transfer konuşmak için çok erken." dedi. (GS spor haberleri)

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