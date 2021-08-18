Galatasaray'da Fatih Terim: Oğulcan Çağlayan için Rizespor'la anlaştık

UEFA Avrupa Ligi play-offlarında Randers ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Oğulcan Çağlayan konusuna da açıklık getiren deneyimli teknik adam, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın kiralık verildiğini; Ali Yavuz Kol'un ise bonservisiyle birlikte gittiğini açıkladı. İşte o açıklamalar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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