Son dakika spor haberi: "Galatasaray'da Marcao aynı hareketi Fatih Terim'e yapsaydı..."

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Marcao - Kerem olayını yorumladı. Uluç, "Bu hareketin savunulacak bir tarafı yok. Marcao bir suç işledi. Marcao'nun yaptığı hareketin bedeli ne olacak? Galatasaray burada nasıl bir duruş sergileyecek? Marcao, bu hareketi Fatih Terim'e yapsaydı o zaman da ekonomik değerler konuşulur muydu?" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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