Galatasaray taraftarları maçı bekliyor! Manchester sarı-kırmızı
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, coşkuyla maç saatini beklerken takımlarına meşaleler yakarak destek oluyor. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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