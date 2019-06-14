14 Haziran 2019, Cuma

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Galatasaray taraftarından Deniz Türüç'e sürpriz çağrı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç'e sarı kırmızılı taraftarlardan sürpriz bir çağrı geldi.
14.06.2019

Galatasaray taraftarları Kayserispor'un yetenekli oyuncusuna,"Come To Galatasaray" diye seslendi.

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