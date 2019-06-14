Galatasaray Banega ile anlaştı l Video

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Sabah Spor'u programında önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, Galatasaray'ın Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega ile anlaşma sağladığını açıkladı. Bonservis pazarlıklarında Sevilla ile arada 1 milyon Euro fark kaldığını belirten Özcan, yıldız futbolcunun Boca Juniors'a 'Hayır' demesi Aslan'ın elini güçlendirdiğini belirtti.

Devre arası kadroya katılan stoper Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanan G.Saray, Diagne'yi olursa 15, en düşük ise 13 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor.



Yaklaşık 8 milyon Euro bonservis harcama fırsatı yakalayacak sarı-kırmızılı kulüp bu parayı Sevilla'dan Ever Banega ile Rizespor'dan Vedat Muriç'e ayırmaya karar verdi. Muriç için Rizespor'a 2.5 milyon Euro'luk teklifini yapan G.Saraylı yetkililer, geçen salı günü Banega'nın menajerini İstanbul'a getirdi ve taraflar arasında ilk görüşme gerçekleşti.



YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR



İstanbul'daki Ever Banega zirvesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sevilla'nın bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği Banega, Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon Euro talep etti. Arjantinli yıldıza 3 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, FFP'den dolayı bonservis için maksimum 5 milyon Euro'ya çıkacaklarını söyledi.



Devreye giren Banega'nın menajeri, İspanyol kulübünün 6 milyon Euro'ya inmesini sağladı. Bonservis pazarlıklarında Sevilla ile arada 1 milyon Euro fark kalırken, Banega'nın ülkesinden kendisine talip Boca Juniors'a 'Hayır' demesi Aslan'ın elini güçlendirdi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 31 yaşındaki Tangocu, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a sıcak bakıyor.

BELHANDA KALICI DIAGNE GİDİCİ

Galatasaray yönetimi, Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye, Garry Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al-İttihad'a götüren William D'Avila'ya Mbaye Diagne'yi de satması için yetki vermişti. Suudi Arabistan pazarına hakim olan ünlü menajer D'Avila, Diagne için sarı kırmızılı kulübe tam 13 milyon Euro'luk teklif getirdi. G.Saray pazarlık masasına 15 milyon Euro ile otursa da Senegalli golcünün S.Arabistan'a satılması bekleniyor. Diagne'ye kulüp bulan D'Avila, menajerliğini yaptığı Belhanda için ise S.Arabistan'da bir girişimde bulunmadı. Faslı 10 numara G.Saray'da kalmak isterken, Fatih Terim de yeni sezon planlarını Belhanda'ya göre yapıyor. Yönetim, astronomik bir teklif gelmediği müddetçe Belhanda'yı satmayı düşünmüyor. Bu arada Diagne, ülkesi Senegal'in İspanyol takımı Real Murcia'yı 7-0 yendiği hazırlık maçında 3 gol attı.