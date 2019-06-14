14 Haziran 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, ismi Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Toulouse ile anılan Vedat Muriqi konusunda açıklamalarda bulundu. Bal, Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddettiklerini açıkladı.
14.06.2019
Yılmaz Bal'ın açıklamaları şöyle;
"Abdurrahim Albayrak 3 milyon euro verdi. 3 milyon Euro'ya Vedat Muriç'i vermeyeceğiz. Vedat ile zaten görüşmelerimiz sürüyor. Bize diyor ki; "Rizespor'un menfaatleri ile benim menfaatleri örtüşecekse bu transfer olsun" Türkiye'den iki teklif (Galatasaray, Fenerbahçe) yurt dışından bir teklif (Touolouse) var. İstediğimiz teklif gelmezse Vedat Muriqi takımda kalacak. Vedat Muriqi için 10 milyon euro istiyoruz. Muriqi'yi 500 bin euroya almıştık, 10 milyon euroluk talebimiz var" sözlerini kullandı
EN ÇOK İZLENENLER
- Mustafa Denizli İran'a geri döndü
- Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı
- Galatasaray taraftarından Deniz Türüç'e sürpriz çağrı
- Zapata'nın menajerinden transfer açıklaması
- İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç için son teklifi
- Galatasaray Banega ile anlaştı
- Atletico Eljic için geliyor
- İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç için son teklifi
- Banega Galatasaraylıları umutlandırdı
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"