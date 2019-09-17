17 Eylül 2019, Salı
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Galatasaray skor üretmekte zorlandı
Galatasaray Süper Lig'in ilk 4 haftasında skor üretmekte zorlandı. 5 kez gol sevinci yaşayabilen sarı kırmızılılar son 5 sezonun gerisinde kaldı.
17.09.2019
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