17 Eylül 2019, Salı
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Galatasaray Club Brugge maçı için Belçika'da
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda oynayacağı Club Brugge maçı için Belçika'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında çok sayıda Galatasaraylı taraftar karşılarken, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulunuldu. Öte yandan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın taraftarların yaptığı "İmparator Fatih Terim" tezahüratına eşlik ettiği görüldü.
17.09.2019
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