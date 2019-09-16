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Galatasaray alternatif formasını tanıttı

Galatasaray Kulübü, 2019-2020 sezonunda giyeceği formayı tanıttı. Sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından alternatif formanın satışa çıkarıldığını duyurdu.
16.09.2019

Galatasaray, sezonun 3. formasını tanıttı. Sarı-kırmızılı takım yeni sezonda kullanacağı alternatif formasını 'AslanKükre' etiketi ile sosyal medya hesabından satışa çıkarıldığını açıkladı.

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