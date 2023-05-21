Galatasaray Sivasspor maçı sonrası 2 yıldıza sert eleştiri! "Düşüş var"
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılar mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Özcan, "Şampiyonluğa bağlı bir stres var. Oliveira ve Mertens'in yaşa ve tempolarına bağlı düşüş görüyorum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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