GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi "Aşkın Olayım'ı" söyledi!
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Mauro Icardi, Nef Stadı'nda attığı gollerden sonra çalan "Aşkın Olayım" şarkısını seslendirdi. Icardi o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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