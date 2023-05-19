GALATASARAY HABERİ... Fatih Terim: Kazandırılacak her tesis ülkemize yapılacak en büyük hizmettir!
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreninde konuştu. Terim, "Florya'ya hep beraber sahip çıktık. Orayı büyük bir ailenin merkezi yaptık. Oradan da birçok oyuncu Galatasaray'a hizmet etti, çok büyük başarılar elde etti. Bugün de Galatasaray böyle bir merkezin açılışını yaptı. Ümit ediyorum ki Florya'dan çok daha güzel olacak. Böyle kazandırılacak her tesis, ülkemize yapılacak en büyük hizmettir" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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