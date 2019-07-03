03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray sezonu açıyor
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın başlıyor.
03.07.2019
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Futbolcular iki gün boyunca sağlık kontrolünden geçecek. Hazıklıklarını 14 Temmuz pazar gününe dek İstanbul'da sürdürecek sarı kırmızılar, iki günlük iznin ardından 17 temmuz'da kamp yapmak için Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Seefeld kasabasına gidecek.
Galatasaray, bir haftalık kampın ardından 23 temmuz'da Türkiye'ye dönecek...
Sarı kırmızılıların sezon öncesi maç ve takip eden hazırlık dönemiyle ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacak.
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