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"Diagne Galatasaray'ı sıkıştırmaya çalışıyor" | Video haber

Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın Diagne gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
03.07.2019

Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın Diagne gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Mbaye Diagne bonservis konusunda güçlü duruma geçmek için Galatasaray'ı sıkıştırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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