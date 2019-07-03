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Galatasaray golcü arayışında

İtalyan basını, golcü arayışındaki Galatasaray'ın Stefano Okaka'yı transfer etmek istediğini yazdı...
03.07.2019

Mbaye Diagne belirsizliği yaşayan Galatasaray, golcü arayışlarından vazgeçmiş değil... Tüm transfer planlarını Diagne'nin satışından elde edilecek para üzerine yapan sarı kırmızılılar forvet takviyesi için girişimlerini sürdürüyor...

İtalyan basını, Galatasaray için Watford'da kadroda düşünülmeyen Nijerya asıllı İtalyan Stefano Okaka'yı yazdı. La Gazzetta Dello Sport, bonservisi İngiliz ekibi Watford'da olan ve geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Udinese'de forma giyen İtalyan golcünün sarı-kırmızılı takıma transfer olabileceğini öne sürdü..

29 yaşındaki golcü, 2016-17 sezonunun başında Watford'a transfer olurken, Premier Lig'de şu ana kadar 36 maçta forma giydi ve 5 gol, 1 asistle mücadele etti.

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