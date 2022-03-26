Rezan Epözdemir: Basın mensuplarının alınmaması Galatasaray'a yakışmadı!
Galatasaray haberi | Galatasaray’da yıllık olağan genel kurul toplantısı yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda eski 2. başkan Rezan Epözdemir, A Spor’a açıklamalarda bulundu. Epözdemir, basın mensuplarının genel kurula alınmama kararını eleştirerek, “Görev yapan basın mensuplarının alınmaması kabul edilebilir bir davranış değil. Doğru bulmuyorum.” ifadelerini kullandı. İşte Rezan Epözdemir’in çarpıcı açıklamaları… (GS spor haberi)
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