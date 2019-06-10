10 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray Salih Uçan'ı gündemine aldı
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılılar çok konuşulucak bir ismi transfer gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
10.06.2019
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