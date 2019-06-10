Galatasaray Salih Uçan'ı gündemine aldı

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılılar çok konuşulucak bir ismi transfer gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...