10 Haziran 2019, Pazartesi

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Diagne Marsilya'nın listesinde

Fransız basınında Olimpik ​Marsilya'nın forvet listesinde Galatasaray'ın golcüsü ​Diagne'nin yer aldığı iddia edildi.
10.06.2019

Diagne Marsilya'nın listesinde Diagne Marsilya'nın listesinde 10.06.2019
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