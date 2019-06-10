10 Haziran 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Diagne Marsilya'nın listesinde
Fransız basınında Olimpik Marsilya'nın forvet listesinde Galatasaray'ın golcüsü Diagne'nin yer aldığı iddia edildi.
10.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- A Milli Takım İzlanda'ya gitti
- Burak Yılmaz: Rakibin hangi seviyede olduğunu gördük
- Emre Bol: Hasan Ali'ye 3-4 Avrupa takımından teklif var
- Emre Bol: Hasan Ali'ye 3-4 Avrupa takımından teklif var
- Taylan Antalyalı Trabzonspor'a doğru
- Aslan'ın hedefi en az 10 milyon Euro
- Ergin Ataman: Fenerbahçe Başkanı azmettiricidir!
- Ergin Ataman: Fenerbahçe Başkanı azmettiricidir!
- Salih Uçan Fenerbahçe'ye veda etti
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"