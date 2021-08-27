27 Ağustos 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık'tan transfer açıklaması!
Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu. A Spor'a özel konuşan Kanık, "Biz yeni ve başarıya aç oyunculardan oluşan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bu stratejimizde bir değişiklik olmayacak. Galatasaray'ın geleceğini garantiye almak için bu uygulamayı yapıyoruz" dedi. (GS spor haberleri)
27.08.2021
Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.
Kurayı da değerlendiren Kanık, "Güzel bir kura oldu. DNA'larında her zaman burada yarışmaya alışık olan bir camiayız. Dün gece oynatamadığımız oyuncularımızın, takıma katılımıyla daha farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın transfer stratejisini de değerlendiren Kanık, "Biz yeni ve başarıya aç oyunculardan oluşan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bu stratejimizde bir değişiklik olmayacak. Galatasaray'ın geleceğini garantiye almak için bu uygulamayı yapıyoruz" dedi.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- G.Saray'da Barış Alper rüzgarı! İşte o istatistiği...
- Savaş Çorlu, Galatasaray'ın Transfer Gündemini Açıkladı! Son Gelişmeler.. / A Spor / Spor Ajansı
- Zaniolo: Trabzonspor iyi bir mücadele verdi!
- İşte Roma - Trabzonspor maçının özet görüntüleri!
- GOL | Roma 2-0 Trabzonspor
- Avcı'dan Roma maçı sözleri: Patricio'yu geçemedik
- GOL | Roma 2-0 Trabzonspor
- Terim'den transfer sözleri: Gedson ve Halil...
- Avcı'dan Roma maçı sözleri: Patricio'yu geçemedik
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası