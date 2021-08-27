Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık'tan transfer açıklaması!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu. A Spor'a özel konuşan Kanık, "Biz yeni ve başarıya aç oyunculardan oluşan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bu stratejimizde bir değişiklik olmayacak. Galatasaray'ın geleceğini garantiye almak için bu uygulamayı yapıyoruz" dedi. (GS spor haberleri)

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kurayı da değerlendiren Kanık, "Güzel bir kura oldu. DNA'larında her zaman burada yarışmaya alışık olan bir camiayız. Dün gece oynatamadığımız oyuncularımızın, takıma katılımıyla daha farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın transfer stratejisini de değerlendiren Kanık, "Biz yeni ve başarıya aç oyunculardan oluşan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bu stratejimizde bir değişiklik olmayacak. Galatasaray'ın geleceğini garantiye almak için bu uygulamayı yapıyoruz" dedi.