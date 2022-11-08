Galatasaray Ofspor maçında Icardi ve Wanda Nara tribünde
Galatasaray Ofspor ile Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında karşı karşıya geldi. Maçta kadroda olmayan Icardi mücadeleyi Wanda Nara ile tribünden takip etti.
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