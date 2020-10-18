18 Ekim 2020, Pazar
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Galatasaray milli arada yara sardı
Galatasaray'da milli ara öncesi sakatlık problemi yaşayan tüm oyuncuların takıma katılması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Uzun süreli tedavi sürecini milli arada tamamlayan Emre Akbaba ve Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi, hafta başında takıma katılmıştı. Ara öncesi Kasımpaşa maçında sakatlanan Etebo'nun ardından aynı maçın 90. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Taylan Antalyalı'nın da saha çalışmalarına başlaması moralleri yükseltti.
18.10.2020
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