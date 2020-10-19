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Ertuğrul Erdoğan: Sancılı bir dönemden geçiyoruz

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Dinamo Sassari ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Doğa Sigorta'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sancılı bir dönemden geçiyoruz. İyi takım olmakla takım olmak arasındaki ince çizgiyi yaşıyoruz." dedi.
19.10.2020
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