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Galatasaraylı yıldıza övgü! "Formda olduğu zaman..."

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Demir, "Feghouli formda olduğu zaman bu ligin en değerli oyuncularından." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri
17.10.2020
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