Galatasaray'da neler yaşanıyor? Transfer...
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi.
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