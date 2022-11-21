Galatasaray Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini alacak mı? "Devre arasına kalmadan..."
2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilirken, bu süreçten istifade eden Galatasaray transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-kırmızılı takım yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservislerini almak isterken, son durumu A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Icardi ve Rashica daha iyisini yapabilir. Rashica konusunda bonservis girişimleri başlayacaktır ama Icardi biraz zor gözüküyor. Kosovalı oyuncunun bonservisinin devre arasına kalmadan alınabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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