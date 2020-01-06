06 Ocak 2020, Pazartesi

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Galatasaray Marcelo Saracchi'yi böyle duyurdu

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig'in savunma oyuncusu Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
06.01.2020

Sarı kırmızılı kulüp, RB Leipzig'e kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyecek. Galatasaray, oyuncuya ise bu sezon için 700 bin Euro, 2020-2021 sezonu için ise 1 milyon 350 bin Euro ödeme yapacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

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