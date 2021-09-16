Galatasaray Lazio maçı sonrası Taylan Antalyalı: Galip geldiğimiz için mutluyuz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio'ya konuk oldu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılıların yıldızı Taylan Antalyalı açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Hocamızın verdiği taktikleri sahaya iyi bir şekilde yansıttık. İyi bir oyunla galip geldiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu. İşte açıklamalarının tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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