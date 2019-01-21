23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray kupada avantaj arıyor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme maçında Boluspor'a konuk olacak. Yarın saat 19:45'te başlayacak mücadele ATV'den naklen ekranlara gelecek.
21.01.2019
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