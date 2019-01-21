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Haluk Canatar: "Serdar Aziz Ersun Yanal ile görüştü"

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptıklarını ve oyuncusunun teknik direktör Ersun Yanal ile telefonda konuştuğunu söyledi.
21.01.2019

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