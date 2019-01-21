Haluk Canatar: "Serdar Aziz Ersun Yanal ile görüştü"

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptıklarını ve oyuncusunun teknik direktör Ersun Yanal ile telefonda konuştuğunu söyledi.