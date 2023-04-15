Galatasaray Kayserispor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan dikkat çeken sözler!
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan dikkat çeken sözler geldi. Toroğlu, "Erman Toroğlu: "Yıllardır söylüyorum hakem alemi çürümüş. Hakemliğin kentsel dönüşüme ihtiyacı var." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Toroğlu'dan dikkat çeken sözler! 15 Nisan 2023 | 12:00
00:37
Toroğlu yorumladı! Nelsson'un Thiam'a yaptığı müdahale kırmızı kart mı? 14 Nisan 2023 | 12:00
00:34
Toroğlu'dan flaş iddia! "Lale Orta bu hakem için..." 14 Nisan 2023 | 12:00
01:57
İşte Galatasaray - Kayserispor maçı öncesi son durum 14 Nisan 2023 | 12:00
03:24
İşte Galatasaray Kayserispor maçının tüm bilgileri! 14 Nisan 2023 | 12:00
01:54
Çarpıcı Buruk sözleri! "Alışılmışın dışında iş yapmalı" 14 Nisan 2023 | 12:00
03:25
Okan Buruk'tan flaş hakem sözleri! 13 Nisan 2023 | 12:00
03:23
Kayseri maçında ilk 11'de kim oynayacak? 12 Nisan 2023 | 12:00