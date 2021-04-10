10 Nisan 2021, Cumartesi
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Galatasaray-Karagümrük maçında Donk'a gösterilen kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, Ryan Donk'un Artur Sobiech'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırıldığı pozisyonu yorumladı.
10.04.2021
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