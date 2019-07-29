Galatasaray kampı galibiyetle noktaladı

Galatasaray, 12 gündür devam eden Avusturya'daki hazırlık kampını tamamladı. Sarı kırmızılı ekip kampın son gününde hazırlık maçında karşılaştığı Fransız ekibi Bordaux'yu 3-1 mağlup etti. Galatasaray hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.