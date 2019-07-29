29 Temmuz 2019, Pazartesi

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"Takımda herkes gençlere yadımcı oluyor"

Galatasaray'ın genç oyuncusu Atalay Babacan, Bordeaux maçında attığı golden sonra tüm takımın kendisini tebrik etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
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