Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi!
Galatasaray, FIFA 2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya geldi. Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)
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