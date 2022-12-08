Video Galatasaray Videoları Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi!

Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi!

Galatasaray, FIFA 2022 Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada kamp yapmak için Antalya'ya geldi. Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)

08 Aralık 2022 | 14:12
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:02
Galatasaray kamp için Antalya'ya geldi! 08 Aralık 2022 | 12:00
01:46
Yediği goller sonrası tepki görmüştü! Okan Kocuk hakkında flaş yorum 07 Aralık 2022 | 12:00
02:01
Muslera'nın cezası lige yansıyacak mı? 06 Aralık 2022 | 12:00
01:02
Galatasaray'da Dünya Kupası arası nasıl geçti? 03 Aralık 2022 | 12:00
01:22
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması! 02 Aralık 2022 | 12:00
00:49
Galatasaray'da Dünya Kupası'nda yer alan oyuncular izin kararı 02 Aralık 2022 | 12:00
06:57
Boey'den transfer sözleri! "Fenerbahçe'den teklif..." 01 Aralık 2022 | 12:00
01:57
Cimbom'dan Dembele atağı! 28 Kasım 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN