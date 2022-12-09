Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi!
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özcan, "Icardi ve Oliveira'nın Sivas maçında olmasını bekliyorum. Icardi'nin özel hayatında çok dalgalanma var. Onun durumunun Oliveira kadar ciddi olduğunu düşünmüyorum. Icardi bir ihtimal İstanbulspor maçına da yetişebilir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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