GALATASARAY HABERİ: Yediği goller sonrası tepki görmüştü! Okan Kocuk hakkında flaş yorum
Hazırlık maçında Villarreal'e 4-3 mağlup olan Galatasaray'da, yediği goller sonrası kaleci Okan Kocuk tepki çekmişti. A Spor yorumcusu Mahmut Mahmut Alpaslan, 27 yaşındaki kalecinin performansını değerlendirdi. İşte o sözler...
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