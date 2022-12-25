Video Galatasaray Videoları Galatasaray İstanbulspor maçı öncesi flaş yorum! "662 gün sonra..."

Galatasaray İstanbulspor maçı öncesi flaş yorum! "662 gün sonra..."

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray liderlik için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybetiği haftada İstanbulspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Savaş Çorlu'dan dikkat çeken yorum geldi. İşte Çorlu'nun sözleri... | GS SPOR HABERLERİ

25 Aralık 2022 | 09:04
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:55
G.Saray maçı hakkında dikkat çeken sözler! 25 Aralık 2022 | 12:00
01:00
O isme sert sözler! "Aidiyet duygusu..." 24 Aralık 2022 | 12:00
01:42
4 isme dikkat çekti! "G.Saray'ı taşıyorlar" 23 Aralık 2022 | 12:00
02:22
İşte Galatasaray - Keçiörengücü maçı öncesi son durum 22 Aralık 2022 | 12:00
00:38
"Oliveira'nın yerine o isim oynayacak" 22 Aralık 2022 | 12:00
01:46
Flaş Okan sözleri! "Büyük haksızlık yapılıyor" 19 Aralık 2022 | 12:00
01:40
O detaya dikkat çekti! "Lig buralarda şekillenebilir" 19 Aralık 2022 | 12:00
00:39
"Ne yaptığını bilemeyen oyuncular var" 18 Aralık 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN