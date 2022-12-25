Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan 3 puanla ayrılıp liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Konuk takım ise alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Peki; Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maç öncesi tüm gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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