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Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan 3 puanla ayrılıp liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Konuk takım ise alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Peki; Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maç öncesi tüm gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

25 Aralık 2022 | 15:19
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