Galatasaray'da İstanbulspor maçı ilk 11'i nasıl olacak?
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Ümit Aktan'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte Aktan'ın sözleri... | GS SPOR HABERLERİ
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