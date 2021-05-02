Galatasaray ile Gençlerbirliği 98. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 98. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 97 maçta sarı-kırmızılılar 54, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 170 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Galatasaray 6-0 kazandı.

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