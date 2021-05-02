02 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray ile Gençlerbirliği 98. randevuda
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 98. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 97 maçta sarı-kırmızılılar 54, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 170 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Galatasaray 6-0 kazandı.
02.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Toroğlu'ndan flaş şampiyonluk sözleri! "Beşiktaş hak etti"
- Dikkat çeken sözler! "Sanki iftara yetişecekmiş gibi..."
- Dikkat çeken sözler! "Sanki iftara yetişecekmiş gibi..."
- Reha Kapsal'dan Beşiktaş Yorumu: "İnanmış Bir Takım Var" / Takım Oyunu / 01.05.2021
- "Galatasaray ve Fenerbahçe'den hangisi üstte bitirirse..."
- Salih Uçan, Beşiktaş'a Transfer Olacak Mı? Serdar Sarıdağ Açıkladı! / A Spor / Son Sayfa
- Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş-Hatayspor Maçının Muhtemel 11'lerini Yorumladı! / A Spor / Spor Ajansı
- Savaş Çorlu:"Başkan Adaylarının Seçim Öncesi Yaptığı Açıklamalar Tatmin Edici Değil" / A Spor
- "Beşiktaşlılar tekne kiralamaya başladılar"
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig